До +14 тепла! Синоптики порадували прогнозом погоди в Одесі 19 жовтня

В Одесі очікується сонячна погода. Фото: колаж "Сьогодні"
У вівторок, 19 жовтня, в Одесі очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря підніметься до +14 градусів.
Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Погода на 19 жовтня
В Одесі 19 жовтня синоптики прогнозують день без опадів. Температура повітря вночі опуститься до 5-7 градусів, а вдень підніметься максимум до 12-14 градусів тепла.
Також очікується північно-західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с.
Аномально холодний вересень
Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
Раніше ми писали:
- якою буде зима в Україні. Між дуже холодними періодами українців чекає потепління, причому відразу після Нового року.
- Україні потрібно готуватися до природних катастроф. Найближчими роками у країні змінюватиметься клімат.