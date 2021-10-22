До +16 та сухо: прогноз погоди у Львові на 22 жовтня

Протягом дня у Львові очікуються пориви вітру 7-12 м/с/Колаж: Сьогодні
У п'ятницю, 22 жовтня, у Львові прогнозують теплу погоду. Однак вже з 23 вересня в Україну повернеться холод.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня у Львові температура коливатиметься від +14 до +16 градусів. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с. Опадів не прогнозують.
Південь України перетвориться на пустелю?
У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. У країні стане менше родючого українського чорнозему.
Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. У результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.
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