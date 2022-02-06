До +7! Коли в Карпатах чекати потепління

У Карпатах прогнозують сильний вітер / Колаж "Сьогодні"

У Карпатах завтра, 7 лютого, прогнозують плюсову температуру повітря, проте буде холодно через сильний вітер. Небо вкриють хмари, очікуються опади.

Про це повідомляє sinoptik.

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Увечері в Карпатах можливі невеликі прояснення, але протягом усього дня буде похмуро. Невеликий дощ зі снігом йтиме вночі та вдень, а закінчиться лише до вечора.

Повітря прогріється до 7 градусів вище нуля, але через сильний вітер – з поривами 15-24 м/с – буде холодно.