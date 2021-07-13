Добкін вважає Авакова головним конкурентом на виборах мера Харкова

Екс-нардеп упевнений, що глава МВС, який подав у відставку, бере участь у харківських виборах "з дня смерті" Геннадія Кернеса

Михайло Добкін і Арсен Аваков / колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат і кандидат у мери Харкова Михайло Добкін своїм головним конкурентом на виборах міського голови вважає міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який подав сьогодні у відставку. Причому, за його словами, Аваков бере участь у виборах "із дня смерті Кернеса".

Про це він заявив у інтерв'ю, епізод якого опублікував у себе в Telegram.

"Є ставленики команди Авакова, але я їх не вважаю конкурентами. Головним конкурентом я, швидше, вважаю самого Арсена Борисовича. Він має до Харкова відношення за великою кількістю років, які він тут прожив, пропрацював. Він для Харкова людина відома, і вплив його значний. Тому боротися буду з ним", – заявив Добкін.

У коментарі до відео він зазначив, що Аваков, на його думку, "бере участь у виборах від дня смерті Кернеса", і звинуватив міністра в застосуванні адмінресурсу і "тиску вулиці".

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"Для мене і моєї команди це факт. Факт, із яким ми стикаємося у своїй передвиборчій роботі як із проявом адмінресурсу і як із тиском вулиці. Так що для мене це не новина і не сюрприз. Я готовий до будь-якого розвитку ситуації", – зазначив Добкін.

Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку, про намір взяти участь у виборах мера Харкова він поки не заявляв.

Водночас колишній в. о. міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко вважає, що Аваков вирішив піти у відставку, щоб "реалізувати свої президентські амбіції".

Ми також писали, що Михайло Добкін назвав відео з виконувачем обов'язків мера Харкова Ігорем Тереховим, де той розповідає, що пишається участю в будівництві храму Святих Дружин-Мироносиць, "за гранню" і обізвав його "лохом".