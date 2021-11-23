Дороги хороші. Мер Харкова розсмішив Мережу відповіддю про часті ДТП у місті (відео)

Мер Харкова прокоментував часті ДТП у місті / Фото: Колаж: Сьогодні
Новообраний мер Харкова Ігор Терехов заявив, що велика кількість ДТП у місті пов'язана з якістю місцевих доріг.
Відео з промовою Терехова опублікували у Telegram-каналі "Інсайдер UA".
"Ви ставите питання: чому в Харкові так багато дорожньо-транспортних пригод? Ну от якщо чесно, хоч це і непопулярно, але скажу: тому що дороги в Харкові хороші", – сказав міський голова.
Ймовірно, він мав на увазі, що на хороших дорогах водії можуть розігнатися.
Причина "мажорних" ДТП в Україні
За словами радника глави МВС Антона Геращенка, в Україні недостатньо сильна законодавча база і "доброта суддів".
"Миколі Харківському, який у 14 років вистрілив жінці в обличчя з пневматичного пістолета, суд дав лише рік умовного, а не реального строку", – пояснив Геращенко.
Він також розповів, що Дмитра Лисенка, який нещодавно збив двох підлітків на пішохідному переході, раніше було притягнуто до кримінальної відповідальності за крадіжку фотоапарата.
"Отримав цього року умовний строк – рік. Був під підозрою за ст. 209 (зберігання наркотичних засобів). (...) Однак це не зупинило Лисенка від вживання наркотиків та їзди за кермом", – додав Геращенко.