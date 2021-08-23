Шляховики в окупованому Криму зробили чотири помилки у слові "діти" (фото)

У Севастополі дорожні працівники заплуталися з написанням слова "діти" / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Криму у Севастополі шляховики зробили чотири помилки у слові "діти", наносячи розмітку на дорогу. У результаті на дорозі поряд з намальованим знаком "Діти" з'явилося дивне попередження – "тиде".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Такий напис побачили севастопольці зранку / twitter.com/rianru

У прес-службі департаменту транспорту Севастополя, як повідомляють "РИА Новости", стверджують, що стільки помилок у слові з чотирьох букв – це людський фактор. Мовляв, працівники шляховоъ служби робили розмітку пізно вночі і переплутали трафарети.

На цю мить напис вже зафарбували.

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Пізніше дивний напис зафарбували / twitter.com/rianru

Нагадаємо, в окупованому Сімферополі 19 серпня за дві години випало 57 мм опадів – це 130% місячної норми. Місто накрила сильна злива, внаслідок затопило ряд вулиць, а в деяких районах випав град.

Ми також писали, що Європейський Союз (ЄС) продовжив санкції проти Росії на рік, до 23 червня 2022 року. Цей пакет обмежувальних заходів був вперше запроваджений у 2014 році через окупацію Криму і Севастополя і його дія автоматично продовжується щорічно. Санкції стосуються імпорту з Криму, інфраструктурних та фінансових інвестицій у Криму, а також туризму.