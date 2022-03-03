Доставляла запаси для своєї сім'ї. Під час обстрілу Харкова загинула член ОБСЄ

Окупанти вбили члена СММ ОБСЄ у Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні
Під час чергового обстрілу російськими окупантами Харкова загинула співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна.
Про це повідомив секретаріат ОБСЄ у Відні
Наразі члени місії в Україні підтримують тісний контакт із сім'єю загиблої, щоб запропонувати підтримку.
"Марина загинула, коли доставляла запаси для своєї сім'ї у місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах України ракети, снаряди та снаряди б'ють по житлових будинках та центрах міст, вбиваючи і ранячи ні в чому не винних мирних жителів — жінок, чоловіків та дітей", – розповіли в ОБСЄ.
Обстріли Харкова
- Ворожа ракета вразила Успенський собор Харкова, де ховалися люди. Дивом ніхто не постраждав, повідомив "Бабель".
- До міста Балаклія Харківської області заходять російські війська, повідомляє Telegram-канал "Політика Країни".
- Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Нагадаємо, що використання Боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.
- Внаслідок влучення ворожої ракети спалахнула будівля соціологічного Факультету Національного Університету імені Каразіна в Харкові. Окупанти цілилися у будівлю МВС, розташовану через дорогу, але потрапили до знаменитого на всю Україну ВНЗ.