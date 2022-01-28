Доводили солдатів до суїциду, закривали у психіатричній лікарні – військові про начальників частини у Дніпрі

Як служать солдати військової частини, де вчинили стрілянину / Фото: Колаж: Сьогодні

Українці, що служили у військовій частині 3021 Нацгвардії, де строковик застрелив п'ятьох осіб, свого часу страждали від "дідівщини" та від свавілля командування.

Про це розповів президент НГО "Міжнародний центр допомоги" Сергій Косяк.

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За його словами, до нього звернулося кілька нинішніх та колишніх контрактиків, які служили у цій частині. Вони розкрили жахливі факти про свою службу. Говорять, що командування частини постійно порушувало правила.

"Командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. Систематично гнобили "незручних" – наказували начальникам молодшої ланки, щоб ті налаштовували колектив проти одного, під страхом, що звільнять, відправлять на гуаптвахту. Фізична розправа, загрози, психологічний тиск, понівечити життя і здоров'я солдата було нормою", – розповідає один із тих, хто там служив.

Чоловік додав, що солдатів примусово закривали у психіатричній лікарні, підробляли документи, незаконно звільняли неугодних.

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За словами президента "Міжнародного центру допомоги", зараз група активних військовослужбовців, які постраждали від нестатутних відносин, готові розповісти про це широкому загалу. Також він отримав листи від матерів синів-строковиків, які постраждали в цій частині.

Деталі НП