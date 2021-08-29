Бійка на ЛГБТ-марші в Одесі: до відповідальності притягнуть понад 60 осіб

Затриманих на Марші рівності в Одесі притягають до відповідальності. Колаж "Сьогодні"

Поліція Одеси притягає до відповідальності 61 учасника бійки після ЛГБТ-прайду 28 серпня, в результаті якої постраждали 29 правоохоронців.

Про це повідомила пресслужба Одеського районного управління поліції №1.

За результатами попереднього розслідування у рамках проваджень у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу було затримано 15 людей віком від 18 до 25 років, вирішується питання про оголошення їм підозр і обрання запобіжного заходу.

Щодо ще 46 людей, серед яких 12 неповнолітніх, складено адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, до відповідальності згідно зі статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуть батьків підлітків.

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Зазначається, що раніше правопорушників доставили з місця події в територіальний відділок поліції і відомості щодо бійки на Дерибасівській внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Марш рівності в Одесі

Сам "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою, пройшов без провокацій у супроводі правоохоронців. Кілька сотень активістів змогли пройти від Воронцовської колонади до пам'ятника Рішельє, після чого пройшли по Приморському бульвару на Дерибасівську. В руках у них були плакати і райдужні прапори.

На Дерибасівській в якийсь момент до учасників маршу спробували прорватися учасники акції "Традиція і порядок", а правоохоронці їх відтісняли. Почалася бійка із застосуванням спецзасобів з обох сторін.

За даними поліції, бійка відбулася через 20 хвилин після закінчення ЛГБТ-акції.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня по завершенні ходи в центрі Одеси виникла бійка між незадоволеними акцією молодими чоловіками і правоохоронцями. В результаті події майже 30 поліцейських і гвардійців отримали тілесні ушкодження. Тоді поліція повідомила про затримання понад 50 особам.