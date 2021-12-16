ДТП у Луцьку: 5-річну дитину виписали з лікарні, але його мама ще непритомна

Дитина пробула у лікарні близько 4 днів / Колаж "Сьогодні"
У Луцьку з лікарні додому виписали 5-річного хлопчика, якого разом з іншими пішоходами збив автомобілем 16-річний підліток.
Про це повідомила медичний директор із інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураковська, пише Telegram-канал "Лунчани".
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Наразі дитина перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Стан його 39-річної мами, яку також збив підліток на пішохідному переході, не змінився, розповів головний лікар медустанови Олександр Дудар.
Вона перебуває у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні. Жінка непритомна. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень.
Що відомо про аварію?
- ДТП сталася 12 грудня близько 14.00. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, ховаючись від патрульних, наїхав на 5 пішоходів. Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.
- За словами очевидців, удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря.
- За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських, яке ще й встиг викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході.
- Двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні. В аварії також травмовано дитину.
- 16-річному водієві вже обрали запобіжний захід. Підлітка відправили під домашній арешт. Як пояснив державний обвинувач, немає потреби тримати юнака під вартою. Тиснути на свідків ДТП він не зможе. Слідчі вже забрали пояснення в учасників аварії.
- Мати хлопця заявила, що не збирається наймати адвоката синові та шкодує про те, що він зробив.