ДТП у Луцьку: в якому стані постраждалі зараз і що загрожує винуватцю (відео)

Він мчав на шаленій швидкості, оминаючи інші автівки та влетів просто у пішоходів на зебрі. Знову страшна аварія, яку обговорює вся Україна — тепер у Луцьку. Цього разу, на щастя, всі залишились живі. У п'ятьох людей різні травми. За кермом – підліток без посвідчення водія. Автівку взяв у вітчима, а розігнався аж так, бо тікав від поліцейських. Зараз хлопець у СІЗО. Що із постраждалими і що відомо про малолітнього кермувальника? Кореспондент "Сьогодні" Володимир Миколайчук зібрав усі факти.

Момент ДТП

Пішоходи розлітаються у різні боки. Цей момент зафіксував відеореєстратор машини, яка їхала поряд. Авто зачепило 5 людей. Після удару некерований транспортний засіб врізається у дерево. Водій та двоє пасажирів кидаються навтьоки. Кермувальника одразу скрутили патрульні, за кілька хвилин — і його пасажирів.

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Хто за кермом?

За кермом автівки розважався 16-річний Дмитро. Прихопив із собою друзів, щоб покататися містом. Публікували відео у соцмережах. Слідчі кажуть, ключі від машини вітчима взяв без дозволу. Патруль почав переслідувати хлопця. Той порушив правила — перетнув подвійну смугу, тому й почав тікати.

"Водій не виконав законну вимогу про зупинку. Рухався вулицями Набережна, Стрілецька, проспект Мойсея, проспект Соборності зі значним перевищенням швидкості. Це встановить слідство, але перевищення було однозначно. Так він їхав 10-15 хвилин, поки не в'їхав у натовп людей", — каже речниця управління Національної поліції у Волинській області Ольга Бузулук.

Постраждалі в аварії

Двох травмованих госпіталізували: 5-річного хлопчика та його 39-річну матір. У дитини була підозра на нейротравму, але діагноз не підтвердився. А от його мама — досі на межі життя і смерті.

"Діагностовано важку черепно-мозкову травму, перелом правої верхньої кінцівки, лівої нижньої, проведено оперативне втручання. На цю мить у важкому стані перебуває", — розповів завідувач екстреного центру Волинської обласної лікарні Микола Пемпко.

Ще у трьох постраждалих — забої. Вікторія сильно травмувала ногу, але накульгуючи, прийшла до поліції дати свідчення.

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"Він дуже швидко летів. Якщо хочуть перекваліфікувати на ненавмисне діяння, то це точно умисел", — каже потерпіла Вікторія Аніщук.

Затримання підлітка

Юнака затримали. Він зараз у СІЗО. І водій, який в'їхав у людей, і двоє друзів — навчалися в одній групі в училищі. Викладачі кажуть, жодних порушень дисципліни з боку хлопців не помічали. Усі троє — вчаться посередньо, здобувають фах токарів. Викладачі не вважають їх хуліганами.

"Ні прогулювати, ні спізнюватися без поважних причин у них не було у жодного. Рудюк — пропускав заняття, але по хворобі", — розповіла викладачка практичних дисциплін Луцького професійного училища Світлана Максимчук.

Заборонених речовин у крові не виявили

Матір Дмитра виховує ще двох малих дітей. Вчинок старшого сина для неї став ударом: сама нині під наглядом медиків через нервовий зрив. Встигла поспілкуватися з викладачкою сина. Просила переказати, що її Дмитро потайки взяв ключі від машини і точно був тверезим.

"Усіх їх вчора возили в наркодиспансер на обстеження на вміст алкоголю чи наркотичних речовин. Немає, нічого не виявили", — зазначила викладачка практичних дисциплін Луцького професійного училища Світлана Максимчук.

За наїзд на пішоходів Дмитру загрожує до восьми років ув'язнення. Його батьки вже допомагають постраждалим коштами на лікування.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

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