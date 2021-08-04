ДТП у Львівській області. Елітний спорткар розчавило вщент (фото)

Жахлива ДТП сталася по дорозі зі Львова. На місці події працюють рятувальники

Від Porsche практично нічого не залишилося, на місці ДТП працюють рятувальники. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

У Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.

Як розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook, аварія сталася вночі 4 серпня близько 00:30. За словами свідків, спорткар влетів у вантажівку "АТБ" при обгоні. Автомобіль занесло на зустрічну смугу.

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За попередніми даними, водій легкової машини не вижив. На місці працюють рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.

Також нагадаємо, у Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували до медичного закладу.