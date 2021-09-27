Два міста України на порозі колапсу в COVID-лікарнях – місця для пацієнтів закінчуються

Коронавірус в Україні не вщухає / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі та Харкові через зростання захворюваності на ковід значно збільшилася кількість госпіталізацій. Через це в лікарнях закінчуються місця для пацієнтів.

"Сьогодні" з'ясовували, що твориться у лікарнях.

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Одеса

За словами місцевої волонтерки Катерини Ножевнікової, в опорних лікарнях ще кілька днів тому закінчилися місця в реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари.

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Лікарні заповнені через те, що добові госпіталізації в області злетіли вчетверо з початку вересня.

При цьому для хворих у стані середньої тяжкості трохи місць ще є.

"У 5-й (лікарні. – Ред.) ще 100 місць із хвостиком. Але на Троїцькій сьогодні одній пацієнтці шукали місце годину... В інфекційній лікарні станом на 8 вечора (26 вересня. – Ред.) жіночих місць немає", – розповіла вона.

Харків

Як пише Telegram-канал "Харків Live", директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов заявив, що в лікарнях Харкова зайняті вже 90% ліжок для хворих з коронавірусом.

За його словами, в області зараз діє єдина госпітальна база щодо COVID-19. А через різкий стрибок захворюваності влада буде рівномірно розподіляти пацієнтів по всіх регіональних лікарнях.

"Заповнення зараз лікарень у місті Харкові – 90%, тобто для того, щоб дійсно формувати резерв ліжок, людей направляють, залежно від вільних ліжок, у додаткові лікарні", – сказав голова обласнго Департаменту охорони здоров'я.

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, кращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.