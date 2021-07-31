Двоє загиблих. В Одеській області вночі авто збило велосипедистів (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне

Результат смертельної аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

Під Одесою 22-річний водій Mitsubishi Galant наїхав на велосипед, який їхав йому назустріч. Водій і пасажир двухколесников у віці 27-ми і 19-ти років загинули на місці від отриманих травм.

Про це повідомляє ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Аварія сталася вночі на дорозі між селами Пшеничне і Благодатне.

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"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває досудове слідство", – пишуть в повідомленні.

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Наслідки аварії. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше під Києвом поїзд зійшов з рейок. Через аварію знесло опори контактної мережі – на місці працювала ремонтна бригада.

Після цього на дорозі утворилися великі пробки з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там накопичилося багато машин.