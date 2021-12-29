Двоє постраждалих на волоску від смерті: нові подробиці вибуху у Косівській лікарні

Що відомо про вибух у лікарні на Прикарпатті / Фото: Колаж: Сьогодні

На Прикарпатті після потужного вибуху у палаті Косівської центральної районної лікарні постраждали чотири медики. Двоє з них у критичному стані.

Про це повідомила пресслужбі ДСНС.

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Двоє лікарів зараз перебувають у тяжкому стані, ще двоє – у стані середньої тяжкості. Постраждалих із опіками госпіталізували до лікарні.

Що ще відомо про потерпілих?

За даними ТСН, у лікарні на лікуванні залишаються 3 медпрацівники. Медики не дають жодних прогнозів щодо двох постраждалих. Найважча – 46-річна пацієнтка, у неї 90% опіків тіла. Нині вона на штучній вентиляції легень.

Ще одна важка пацієнтка – 58-річна жінка з 60% опіків. За словами лікарів, поки що вона у стабільному, хоч і тяжкому стані. Медики вирішують, як перевезти її на лікування до столиці.

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Постраждав також чоловік, його життю загрози немає: у нього – 20% опіків.

Коротко про вибух