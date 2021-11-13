Двоє українських військових загинули. Окупанти на Донбасі 8 разів порушили "тишу"

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це пише пресслужба ООС.

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"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", – йдеться у повідомленні.

Де стріляли?

У районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.

ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм. У напрямку Попасної та Новоолександрівки противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

російські найманці вели вогонь із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. Біля Новолуганського окупанти двічі обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

окупанти двічі обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

13 листопада в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Хто загинув на Донбасі 12 листопада

Загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.

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"Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави. Наша втрата дуже гірка та болісна. Командування та особовий склад 79-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи сім'ям загиблих", – зазначили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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