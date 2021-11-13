Двоє українських військових загинули. Окупанти на Донбасі 8 разів порушили "тишу"

На Донбасі знову обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні
За останню добу, 12 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це пише пресслужба ООС.
"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Один воїн дістав вогнепальне поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", – йдеться у повідомленні.
Де стріляли?
- У районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та міномети калібру 120 мм.
- У напрямку Попасної та Новоолександрівки противник здійснив обстріл із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
- У бік Новотроїцького російські найманці вели вогонь із артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
- Біля Новолуганського окупанти двічі обстріляли наші позиції, використовуючи автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
- Біля Широкиного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
13 листопада в напрямку Троїцького ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Хто загинув на Донбасі 12 листопада
Загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович.
"Воїни-десантники багато років віддали службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави. Наша втрата дуже гірка та болісна. Командування та особовий склад 79-ї окремої десантно-штурмової бригади висловлюють слова підтримки та глибоке почуття скорботи сім'ям загиблих", – зазначили у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді Миколаєва.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- СБУ затримала у Києві бойовика "ДНР" Дениса Куликовського, який очолював концтабір "Ізоляція" в окупованому Донецьку. Він більш відомий під позивним "Палич".
- Bellingcat дізнався імена головних катів донецької в'язниці "Ізоляція".