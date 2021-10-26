Двох українських військових поранено: окупанти 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

На Донбасі знову не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні
Минулої доби, 25 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено двох українських військовослужбовців.
Про це повідомляє прес-служба штабу ОСС у Facebook.
Де стріляли
- Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів із мінометів калібру 82 мм.
- Поблизу Пісків відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
- У напрямку Золотого-4 здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
- Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний", – йдеться у повідомленні.
На 7 годину ранку, 26 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
- У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми писали:
- За даними розвідки, Росія може вдатися до новим провокаціям проти представників ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.
- На Донбасі бойовики безпідставно затримують на вулицях чоловіків призовного віку та відправляють їх на військові збори.