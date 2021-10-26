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Двох українських військових поранено: окупанти 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Ольга Кравченко
26 жовтня, 07:28
Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України

На Донбасі знову не спокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби, 25 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, один із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Поранено двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба штабу ОСС у Facebook.

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Де стріляли

  • Біля Кам'янки ворог обстріляв позиції наших воїнів із мінометів калібру 82 мм.
  • Поблизу Пісків відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
  • У напрямку Золотого-4 здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
  • Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення, ще один зазнав поранення в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров'я обох – задовільний", – йдеться у повідомленні.

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На 7 годину ранку, 26 жовтня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Біля Гранітного вели вогонь із артилерії калібру 122 мм.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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