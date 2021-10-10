Двоє померлих і дев'ять постраждалих: подробиці моторошної ДТП під Одесою

В крові водіїв транспортних засобів алкоголю не виявили/Колаж: Сьогодні
В Одеській області, де нещодавно перекинувся трактор з дітьми, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і вантажівки. В результаті інциденту 2 людини загинули, ще 9 — отримали травми.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Деталі ДТП
Аварія сталася в суботу, 9 жовтня, на 455 км автодороги Київ-Одеса поблизу села Холодна Балка. 45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в сторону столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, який був попереду нього.
Без жертв не обійшлося
В результаті аварії постраждали дев'ять пасажирів автобуса: 16-річний хлопець, шість жінок 1969, 1993, 1995, 1998. і 2003 р.н., та двоє чоловіків 1975 і 1994 р.н. Всі вони жителі Холодної Балки. У них черепно-мозкові травми, політравми, удари і переломи. Їх госпіталізували. Ще двоє людей, чоловік 40-ка років і жінка 35-ти років, загинули.
Дії правоохоронців
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Що відомо
Водій вантажівки, житель Черкаської області, зіткнувся з маршруткою, коли її водій, 43-річний житель Нерубайської сільської громади, зробив зупинку. Де саме зупинився автобус, на узбіччі або прямо на дорозі, поліцейські будуть встановлювати в ході слідства: показання чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові, результат тесту показав, що обидва були тверезими.
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