Двоє померлих і дев'ять постраждалих: подробиці моторошної ДТП під Одесою

В крові водіїв транспортних засобів алкоголю не виявили/Колаж: Сьогодні

В Одеській області, де нещодавно перекинувся трактор з дітьми, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутки і вантажівки. В результаті інциденту 2 людини загинули, ще 9 — отримали травми.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Реклама

Деталі ДТП

Аварія сталася в суботу, 9 жовтня, на 455 км автодороги Київ-Одеса поблизу села Холодна Балка. 45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в сторону столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, який був попереду нього.

Водій фури зіткнувся з маршруткою, коли та зробила зупинку/Фото: ГУНП в Одеській області

У ДТП загинули чоловік та жінка/Фото: ГУНП в Одеській області

Реклама

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП/Фото: ГУНП в Одеській області

Без жертв не обійшлося

В результаті аварії постраждали дев'ять пасажирів автобуса: 16-річний хлопець, шість жінок 1969, 1993, 1995, 1998. і 2003 р.н., та двоє чоловіків 1975 і 1994 р.н. Всі вони жителі Холодної Балки. У них черепно-мозкові травми, політравми, удари і переломи. Їх госпіталізували. Ще двоє людей, чоловік 40-ка років і жінка 35-ти років, загинули.

Дії правоохоронців

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Реклама

Що відомо

Водій вантажівки, житель Черкаської області, зіткнувся з маршруткою, коли її водій, 43-річний житель Нерубайської сільської громади, зробив зупинку. Де саме зупинився автобус, на узбіччі або прямо на дорозі, поліцейські будуть встановлювати в ході слідства: показання чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові, результат тесту показав, що обидва були тверезими.

Читайте також