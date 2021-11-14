Ледве тримався на ногах: у Харкові п'яний водій Mitsubishi влаштував страшну ДТП (фото, відео)

Водій, який спричинив ДТП, був у стані сильного алкогольного сп'яніння/Колаж: Сьогодні
У Харкові, де нещодавно водій іномарки збив двох дітей на пішохідному переході, знову сталася жахлива ДТП. Винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє Telegram-спільнота Харків 1654.
Деталі ДТП
Водій автомобіля Mitsubishi Outlander влетів на швидкості в інший автомобіль та перекинувся. Інцидент стався неподалік восьмого хлібозаводу.
Чоловік врізався в автомобіль, який був на дорозі/Фото: Telegram/Автомобільний Харків
Після удару, автомобіль з п'яним чоловіком перекинувся/Фото: Telegram/Автомобільний Харків
П'яного водія госпіталізували/Фото: Telegram/Автомобільний Харків
Що з водієм
Водій, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, вижив. Чоловік був настільки п'яний, що ледве тримався на ногах. За інформацією Talagram-спільноти Труха Харків, чоловік – Ковальчук Анатон Вікторович, 1996 року народження. Після ДТП його госпіталізували.
Нині водій, який спричинив ДТП, перебуває у медзакладі/Фото: Telegram/Труха Харків
Нещодавня ДТП з мажором
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матері поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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