Ледь не скалічився у дитячій кімнаті: на 4-річного хлопчика обвалились скляні двері

Скляні двері посипались на дитину. Колаж "Сьогодні"

В селі Фонтанка Одеської області поки батьки відпочивали із друзями в ресторані, їхній 4-річний син зазнав численних порізів. На малого впали скляні двері дитячої кімнати. У якому стані хлопчик та хто нестиме відповідальність, дізнавались новини "Сьогодні".

О пів на 9 вечера, поки батьки з друзями відпочивали у ресторані, 4-річний хлопчик, бігаючи з дитячої кімнати, штовхнув двері, скло розлетілося на друзки. На кадрах з камер спостереження видно – хлопчик біжить прямісінько на двері, штовхає їх і ті – розсипаються.

"Просто навстіж відчинилися і конструкція, кріплення не витримали. Дитина впала разом з цими дверима. Як показують камери, встав і побіг до батьків. Було на колінах скло, воно відразу від удару об кут посипалося, можливо що хлопчик порізався, бо добре штовхнув двері", – розповідає керівник ресторану Віталій Канюченко.

Мати у вбиральні одразу промила сину руки. Ресторан викликав приватну швидку, медики наклали на поріз шов. А прибиральниці та офіціанти тим часом зібрали скло.

Батьки з претензіями до закладу не зверталися. Компенсації не вимагали – запевняють у ресторані. Заяви до поліції теж не подавали. Ресторан претензій також не має.

Дитина уже вдома – лікування в стаціонарі не потребує. Чому скляні двері не витримали поштовху дитини – адміністрація з'ясовуватиме з виробником конструкції.

Подробиці на відео: