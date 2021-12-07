Їхала до літньої матері. На донбасі бойовики "ДНР" взяли в полон

Жінка вже декілька місяців не виходить на зв'язок/Колаж: Сьогодні

На окупованому Донбасі бойовики так званої "ДНР" взяли в полон вчительку. Жінка їхала у Горлівку з Києва до своєї літньої матері.

Про це на своїй Facebook-сторінці написала донька вчительки.

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Чому затримали жінку?

Як повідомила донька вчительки Ірина Шило, її матір нібито підозрюють у шпигунстві. Сама вона вже пів року не може навіть почути її голос.

Жінка у 2014 поїхала з рідного міста

У 2014 році мама Ірини Наталія Шило виїхала з Горлівки до Харкова, згодом вона перебралася у Київ. Проте у рідному місті, яке нині знаходиться під окупацією, у вчительки залишилася її старенька мати.

"В липні цього року обставини склалися таким чином, що комусь із нас потрібно було їхати в Горлівку до бабусі. Поїхала моя мама — Шило Наталя Анатоліївна. Як сотні та тисячі їздять в той бік щодня. Тільки їй не пощастило", — пише донька вчительки.

Звідки надійшла інформація про затримання?

Востаннє Ірина чула голос мами саме у той день, коли та поїхала на окупований Донбас. Після цього вона на дзвінки не відповідала. Донька дізналася про затримання матері від перевізника.

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"Моя бабуся сиділа тоді весь вечір біля під’їзду свого будинку, а я, як могла, вмовляла її піти додому: "Не чекай маму. Вона сьогодні не приїде". Вона не приїхала досі", — написала донька жінки.

З жінкою зв'язалися бойовики

Через три дні після затримання до Ірини зателефонували російські найманці. Вони повідомили, що вчительку підозрюють у шпигунстві. Родина жінки дуже переживала, проте мала надію, що все вирішиться. До цього часу ситуація не поліпшилася.

Жінку перевели до слідчого ізолятора. Лише через 30 днів рідним затриманої дозволили передати їй одяг та продукти. Навіть через декілька місяців її не відпустили. Донька звернулася до усіх, хто зможе допомогти її мамі та усім полоненим.

Бойовики не припиняють стріляти

Упродовж минулої доби, 6 грудня, бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Двічі вони застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Отож, стріляли:

В напрямку Пісків окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів.

окупанти вели вогонь зі підствольних гранатометів. У бік Катеринівки , що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

, що на Луганщині, російські найманці здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. В районі Попасної ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети.

ворог застосував міномети калібру 82 мм та станкові протитанкові гранатомети. Неподалік Шумів противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

противник вів обстріл з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. По наших позиціях біля Майорська окупанти стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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