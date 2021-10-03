Їхала в аеропорт, але в літак не сіла. У Вінниці шукають 23-річну дівчину (фото)

В Україні зникла 23-річна дівчина / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні шукають 23-річну Наталію Зіг-Четверик, жительку міста Вінниці. Дівчина збиралася їхати в аеропорт до Києва, але в літак так і не сіла.

Про це повідомили в поліції Вінницькій області.

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За даними копів, 1 жовтня близько 23:30 дівчина пішла з дому і до теперішнього часу її місцезнаходження невідоме. Вона прямувала до столиці і повинна була вилетіти з аеропорту "Бориспіль" до Німеччини. Однак у літак зникла не сіла і на зв'язок не виходить.

Наталя пропала, коли виїхала з Вінниці до Києва. фото Нацполіції

Прикмети Наталії:

зріст близько 175 см;

середня статура;

світлі довге волосся;

обличчя кругле, очі зелені, ніс прямий;

на правій руці є татуювання з написом "Life goes on";

у день зникнення була одягнена в чорні штани, помаранчеву куртку і чорне взуття.

Невтішна статистика

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В Україні все частіше губляться діти. Тільки за перші сім місяців у поліцію надійшло понад 9000 заяв про зникнення дітей.

"З початку 2021 органи поліції надійшло 9137 заяв і повідомлень про розшук зниклих дітей (...) Протягом доби з дня оголошення у розшук поліцією розшукано 8811 (96,4%) дітей. За 7 місяців Національною поліцією розшукано 9048 дітей", – повідомили правоохоронці.