Енергодар залишився без опалення – пошкоджено теплотрасу

Внаслідок обстрілу Енергодар залишився без опалення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Енергодарі пошкоджено теплотрасу, місто залишилося без опалення.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов в Telegram.

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"Вночі через пошкодження теплотраси під час обстрілів Енергодар залишився без опалення. Зараз з’ясовуємо можливість його поновлення", – написав він.

За його словами, зараз на вулицях тихо, ворожі військові не помічені.

"Ті, хто залишався на ніч в укритті, можете повернутися додому. Але у зв’язку із вкрай напруженою ситуацією поруч рекомендуємо менше перебувати на вулиці і залишатися вдома", – написав мер.

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Хронологія боротьби з пожежею на ЗАЕС:

02:26 У навчально-тренувальному корпусі ЗАЕС виникло загоряння. На станції відключено третій енергоблок від єдиної енергосистеми. Із шести енергоблоків зараз працює один.

4:00 Внаслідок обстрілів по території АЕС продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплено 3, 4, 5 поверхи п'ятиповерхової будівлі. Окупанти не дають змоги для підрозділів ДСНС розпочати ліквідацію наслідків пожежі.

05:20 Окупанти припинили обстріл. На Запорізькій АЕС підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі у навчально-тренувальному корпусі.

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05:55 пожежу у навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС локалізовано на площі 2 тис. м. кв. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС.

06:20 Пожежу ліквідовано.