Ще заразніший! На Львівщині виявили штам Delta Plus – скільки випадків

Ситуація з коронавірусом на Львівщині дещо стабілізувалася / Фото: Колаж: Сьогодні

За даними Центру контролю та профілактики хвороб, штам Delta Plus у Львівській області підтвердили у понад 70 людей.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє "Укрінформ".

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Більш заразний штам коронавірусу

"Всі ці люди знаходяться на стаціонарному лікуванні. Якщо говорити про клінічний перебіг захворювання, викликаного цим штамом, він не відрізняється від перебігу, який спостерігаємо під час цієї хвилі коронавірусної хвороби. Єдиний чинник, що є достатньо тривожним, це те, що штам Delta Plus надзвичайно контагіозний. Відповідно при незначних контактах хворий може заразити велику кількість осіб, а з моменту контакту до появи клінічних симптомів минає від трьох до п’яти днів", – зазначив Чемерис.

Ситуація з коронавірусом

За словами чиновника, згідно з карантинними індикаторами, як інформують у Міністерстві охорони здоров'я, у Львівській області є всі підстави цього тижня вийти із "червоної зони" карантинних обмежень.

Це можна зробити лише за рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, засідання якої має відбутися цього тижня. Однак, хоча ситуація з коронавірусом у Львівській області дещо стабілізувалася, у лікарнях перебуває 2759 людей (ліжкова мережа заповнена на 53,41%), 222 хворих перебувають у реанімації, з них 84 – на ШВЛ.

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Смертність від COVID-19 в області

Смертність від коронавірусу в області становить 2,8%, тобто за день у середньому вмирає близько 30 людей. Чемерис додав, що небезпека нового спалаху може бути пов'язана не лише з осінньо-зимовим періодом, у якому кількість захворювань на ГРЗ зростає, але й з відновленням роботи цього тижня навчальних закладів.

Тому ще раз закликав вакцинуватися та дотримуватися карантинних обмежень. За весь час на Львівщині COVID-19 підтвердили у 204 877 людей (з них 540 за минулу добу) померлих – 5 267 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 166 776 людей.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Захворіло дітей – 1058, а медпрацівників – 231.

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Також минулої доби:

госпіталізовано – 2055 людей;

летальних наслідків – 720;

одужали – 23 107 людей.

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