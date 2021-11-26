Ще в одній області України школярі повертаються за парти

У школах відновлюється очне навчання. Фото: колаж "Сьогодні"

З 29 листопада у Дніпрі у школах відновлюють очне навчання. До цього з дистанційки вийшла лише частина навчальних закладів.

Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпра.

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Де поновиться очне навчання?

З понеділка, 29 жовтня, повертаються до навчання за партами учні школи №58 та НВК "Вальдорфська школа".

Так, усі школи Дніпра у повному складі (1 – 11 класи) працюватимуть у звичайному режимі.

Що з коронавірусом у регіоні?

За минулу добу, 25 листопада, на Дніпропетровщині підтвердили 1022 нових випадків COVID-19. За добу померли 78 осіб.

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Незабаром школярі можуть повернутись за парти. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.

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