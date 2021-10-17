"Якщо до понеділка доживе, будемо лікувати". У Харкові медики не знайшли місця тяжкій COVID-хворій

У Харкові відмовилися госпіталізувати важку COVID-хвору / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові медики швидкої допомоги відмовлялися госпіталізувати жінку з коронавірусом у критичному стані. Лікарі пояснили, що місць у медзакладах немає.

Про це Telegram-каналу "Труха Харків" повідомила дочка жінки.

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"Моя мама захворіла на COVID-19. Жодна "швидка допомога" не хотіла забирати в лікарню, тому що місць немає", – сказала харків'янка.

Додому п'ять разів викликали бригаду швидкої допомоги, і тільки остання погодилася госпіталізувати жінку.

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На відео вона говорила, що у матері сатурація 32% (нормативний рівень насичення крові киснем – 95% і вище). Жінка уточнила, що у медиків із собою не було навіть кисневого балона.

У підсумку пацієнтку все ж забрали до лікарні. Спершу її повезли в 17-ту, а потім 22-гу. Однак лікарі й там сказали, що лікувати будуть з понеділка, оскільки медиків теж не вистачає.

"Якщо до понеділка доживе – тоді й лікувати будемо", – наводить дочка слова медиків.

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Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.