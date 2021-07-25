Чи є медузи? Що зараз відбувається в Кирилівці (відео)

Людей на Азовському узбережжі досить багато, незважаючи на те, що відпочинок псують медузи і морські блохи

Медузи зникли з узбережжя. Фото: колаж "Сьогодні"

На пляжах курортного селища Кирилівка на Азовському узбережжі, яке знаходиться в Запорізькій області, 24 липня медузи практично зникли. Сьогодні туристи знімають свіжі відео, з яких зрозуміло, що їх досі немає.

Відпочивальники діляться відеороликами з моря в YouTube.

Як ділиться автор одного з роликів, на Федотовій косі "море шикарне, народ купається, медуз немає, бліх немає".

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Виходячи з іншого відео, зрозуміло, що все-таки подекуди медузи трапляються, але їх стало значно менше, ніж було.

Раніше ми писали, що в курортній Кирилівці Запорізької області відпочивальники показали в Мережі чисте море, заявивши, що медузи кудись зникли.

Нагадаємо, в Кирилівці дитина постраждала від медуз – дівчинка викупалася в морі, а на берег вже вийшла з червоними плямами на тілі.