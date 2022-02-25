Це може бути вибухівка! В Одеській ОДА попередили про небезпечні іграшки

Іграшки можуть бути небезпечним предметом / Фото: Колаж: Сьогодні

Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки. Ці речі можуть бути начинені вибухівкою.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної державної адміністрації у Facebook.

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"Шановні одесити! Будьте уважні та обережні! Диверсійно-розвідувальні угрупування можуть розкидати вулицями міста мобільні телефони та іграшки, які начинені вибухівкою. В жодному випадку не торкайтесь цих речей та не підіймайте. Попередьте про це ваших дітей та близьких!" – йдеться у повідомленні.

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