"Це не мій прапор": у Дніпропетровській області дівчина спалила прапор України (відео)

Дівчина спалила прапор України / Колаж "Сьогодні"

15-річна дівчина спалила прапор України у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Все, що відбувається, знімали на відео.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

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На відео палійка каже, що державний прапор вона своїм не вважає.

"Це не мій прапор все одно", – говорить дівчина.

Відео в інтернеті знайшла поліція. Тепер на дівчину відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 кримінальну кодексу України. За скоєне їй загрожує 850 гривень штрафу, арешт до шести місяців або позбавлення волі до трьох років.

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Поліцейські встановив особу дівчини. Це 15-річна учениця однієї зі шкіл міста Кам'янське. За скоєне вона вже попросила вибачення.

"Я шкодую про свій вчинок. Обіцяю більше такого не робити", – говорить дівчина.

Це вже не перший випадок, коли копи карають підлітків за наругу над прапором України. У Харківській області двоє дівчаток зірвали прапор заради фотосесії. Під час опитування дівчата пояснили, що прогулювалися містом і у них виникла ідея влаштувати фотосесію з державним прапором, тому вони просто зірвали його з будівлі. Тоді з дівчатками провели профілактичну бесіду.

Раніше ми писали:

У центрі Києва невідомий чоловік зірвав прапор України з фасаду будівлі державної установи. Чоловік на відео силою відірвав прапор і там же його кинув. Після чого швидко пішов у протилежному напрямку.

Раніше ми писали, що у Вінницькій області чоловік поглумився над прапором України.