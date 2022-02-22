Їздять військові та виловлюють. Ми дізналися, що відбувається у Донецьку – ексклюзив

У місті почалася паніка / Фото: Колаж: Сьогодні
На Донбасі вже кілька днів продовжуються масові обстріли окупованих територій. Донеччани повідомили кореспонденту "Сьогодні", що звуки канонад не вщухають.
"Думали, що буде тихіше. Вранці справді так і було, але зараз стало гучніше. Вибухи, обстріли продовжуються. Чоловіків на вулиці майже немає, поховалися вдома як по норах, бо їздять військові та виловлюють, щоб забрати у військкомат", – розповіла нам одна з донеччан.
Місцеві жителі вже пізнають зброю за звуком.
"За звуком можна зрозуміти, що працюють не "Гради", а якась інша, можливо більш важка зброя", – кажуть нам зараз донеччани.
Яка ситуація на Донеччині?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли до дитячого садка "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кондрашівська-Нова в Луганській області, проте зараз станція та депо продовжують роботу.
- Також стався обстріл з боку тимчасово окупованої території населеним пунктом Врубівка, в результаті один снаряд влучив у двір Врубівського ліцею.
У Новій Кондрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.