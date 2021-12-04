Фото дня. У центрі Харкова з'явився мурал з портретом Григорія Сковороди

Мурал, присвячений Григорію Сковороді. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові монтують мурал, присвячений Григорію Сковороді. Його намалювали на вулиці Римарській, 19.

Про це повідомили у Telegram-каналі Харків Тут.

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У Харкові на вулиці Римарській, 19, монтують мурал, присвячений Григорію Сковороді.

Стінопис, що складається з портрета і напису, приурочений до дня народження філософа, який відзначається 3 грудня.

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Що відомо про Григорія Сковороду?

299 років тому 3 грудня народився відомий український педагог та філософ Григорій Сковорода.

Відомо, що Григорій Сковорода народився у козацькій сім'ї, де дбали про освіту дітей: його старший брат Степан навчався у Польщі, а Григорій уже з 7 років пішов навчатись у початкову дяківську школу.

У Києво-Могилянській академії Григорій Сковорода навчався з перервами близько 10 років. Проте так і не одержав диплом про вищу освіту. А все через те, що він найбільше цінував власну свободу та брав участь у багатьох проєктах.

Свою кар'єру педагога Сковорода розпочав у колегіумі у Переяславі, де він викладав поетику. Але поет робив це за своєю програмою, нехтуючи усталеними способами, тому незабаром його звільнили.

Григорій Сковорода найбільше відомий своєю філософією "подібної роботи". Але в ті часи ця ідея була бунтівною і новаторською, оскільки що батьки завжди вважають, що знають краще за дітей, яка спеціальність престижна і успішна.

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