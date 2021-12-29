Фото дня. У Дніпрі їздить маршрутка з живою ялинкою

У Дніпрі їздить новорічна маршрутка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі водій 136 маршрутки встановив у салоні живу ялинку. Чоловік прикрасив її новорічними прикрасами.

Про це повідомляє Інформатор.

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Жива ялинка в маршрутці для гарного настрою

Водій маршрутки №136 встановив у салоні справжню ялинку. Він нарядив її в кульки та дощик. Крім того, новорічні прикраси чоловік також розвісив у салоні.

За словами очевидців, сам водій їздить одягненим у святковий костюм, і це дуже подобається пасажирам.

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Жива ялинка у маршрутці. Фото: Інформатор

У Дніпрі їздить маршрутка з водійкою-Снігуронькою

У Дніпрі їздить по-справжньому святкова маршрутка. На маршруті №18 водійка прикрасила салон гірляндами та дощиком, а на скло наклеїла метеликів.

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Водійка їздить у костюмі принцеси-снігуроньки. Крім того, вона має вбрання феї.