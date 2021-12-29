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Фото дня. У Дніпрі їздить маршрутка з живою ялинкою

Софія Ковнір
29 грудня, 17:18
Також у транспорті прикрашений весь салон новорічними іграшками

У Дніпрі їздить новорічна маршрутка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі водій 136 маршрутки встановив у салоні живу ялинку. Чоловік прикрасив її новорічними прикрасами.

Про це повідомляє Інформатор.

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Жива ялинка в маршрутці для гарного настрою

Водій маршрутки №136 встановив у салоні справжню ялинку. Він нарядив її в кульки та дощик. Крім того, новорічні прикраси чоловік також розвісив у салоні.

За словами очевидців, сам водій їздить одягненим у святковий костюм, і це дуже подобається пасажирам.

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Жива ялинка у маршрутці. Фото: Інформатор

У Дніпрі їздить маршрутка з водійкою-Снігуронькою

У Дніпрі їздить по-справжньому святкова маршрутка. На маршруті №18 водійка прикрасила салон гірляндами та дощиком, а на скло наклеїла метеликів.

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Водійка їздить у костюмі принцеси-снігуроньки. Крім того, вона має вбрання феї.

Увечері в маршрутці світять гірлянди, а самі пасажири дивуються такому транспорту, але все-таки радіють і посміхаються.

Варто зазначити, що водійка намагається радувати пасажирів не лише взимку, а й цілий рік.

У Житомирі їздить трамвай у новорічній шапці

У Житомирі почав курсувати різдвяно-новорічний трамвай, прикрашений атрибутами міста, ілюмінацією та шапкою.

Прикрашений трамвай курсуватиме вулицями міста протягом трьох тижнів – до 14 січня.

Прикрашеним трамваєм водій Анатолій Савицький керує вдруге. Торік, каже чоловік, трамвай курсував без пасажирів.

Кондуктор Тетяна Федченко каже, що задоволена трамваєм і сподівається, що люди будуть задоволені їхньою роботою та обслуговуванням.

Окрім зовнішньої ілюмінації, в салоні трамвая лунає різдвяно-новорічна музика.

"Мені ця ідея дуже подобається, у такому трамваї їду вперше. Насправді, дуже приємно бачити на зупинці людей, які усміхаються, бачучи цей трамвайчик. Всі мають дуже класний настрій зранку", – зазначила пасажирка трамвая.

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