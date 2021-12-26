Фото дня. У Харкові засвітили ялинку прямо на стіні міськради

У Харкові засвітилася ще одна ялинка. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 26 грудня на будівлі Харківської міської ради засвітили ялинку. Також до новорічних свят прикрасили усю територію.

Яку ялинку влаштували на міськраді Харкова – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Справжня казка

Ялинку на Харківській міській раді змонтували ще 24 грудня, а засвітили її в неділю, 26 грудня. Дерево зроблене із зелених гілок та численних дрібних різнокольорових куль.

Ялинка височіть у три яруси до четвертого поверху.

Крім того, до зимових свят прикрасили територію біля міськради. Там розставили великі новорічні іграшки – кулі, всередині яких вирізьблені ялинки. У темряві вони горять вогнями.

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Ялинка біля міської ради у Харкові. Фото: "ХС Харків"

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У Маріуполі впала ялинка

На Театральній площі Маріуполя увечері 19 грудня впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин.

На відео помітно, що причиною інциденту, найімовірніше, став сильний вітер, через який дерево схилилося і, не витримавши своєї ваги, впало на землю. Люди, які були в цей час поблизу, встигли відбігти.

Рятувальники раніше заявляли, що в Маріуполі буде штормовий вітер зі швидкістю, що перевищуватиме 15 м/с.

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