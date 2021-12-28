Фото дня. У Мукачеві зробили незвичайну фігуру із снігу

Фігуру зробили у формі риби / Колаж "Сьогодні"

У Мукачеві зі снігу зробили незвичайну фігуру. Фотографії у соцмережі виклали місцеві жителі.

Про це пише mukachevo.net.

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"Сніговик – Мобі Дік 90-го левела. Набережна парку Кузьми Скрябіна. Як на мене – мега круто", – підписала авторка фото.

Авторів незвичайної постаті ніхто не знає. Її зробили як риби.

Незвичайна снігова фігура. Фото: mukachevo.net

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Погода в Україні

Завтра, 29 грудня, в Україні прогнозують сніг, дощ та ожеледь.

"Циклон залишатиме нашу територію, тому опади припиняться у більшості областей", – додала синоптик.

Сніг та мокрий сніг завтра ще утримається у східній частині та на Сумщині, а також сніжить у Карпатах. На дорогах всюди слизько.

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Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до -8 градусів, а на сході потеплішає. Там стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

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