Фото дня. В Одеському зоопарку народилися незвичайні скати

В Одеському зоопарку поповнення. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одеському зоопарку 15 лютого вкотре відбулося поповнення. Цього разу щасливими батьками стала пара скатів моторо.

Про це повідомив Одеський зоопарк на своїй сторінці у Facebook.

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Скат моторо – прісноводна хрящова риба із родини річкових хвостоколів. Мешкає у Південній Америці. Друга назва виду – оковитий скат. Її він отримав за характерні круглі плями, якими всипане все тіло.

Скатів можна побачити в акватераріумі при Одеському зоопарку.

Що ще відомо про скатів?

Скат моторо має приголомшливий зовнішній вигляд. Крім цього, скати стародавні представники іхтіофауни. На відміну від більшості сучасних риб, скелет ската моторо складається не з кісток, а з хрящів. Подібне спостерігаєте також у акул.

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Незвичайні скати в Одеському зоопарку. Фото: пресслужба зоопарку

В Одеському зоопарку обрали "пару року"

На День усіх закоханих 14 лютого в Одеському зоопарку обрали найкращу пару серед тварин. Про це повідомив Ігор Бєляков.

За результатами голосування в Одеському зоопарку найкращою парою стали тигри – вони зібрали найбільше голосів.