Фото дня. У Житомирі їздить трамвай у новорічній шапці

У Житомирі помітили незвичайний трамвай. Фото: колаж "Сьогодні"
У Житомирі почав курсувати різдвяно-новорічний трамвай, прикрашений атрибутами міста, ілюмінацією та шапкою.
Про це повідомляє Суспільне.
Новорічний трамвай піднімає настрій
Прикрашений трамвай курсуватиме вулицями міста протягом трьох тижнів – до 14 січня.
Прикрашеним трамваєм водій Анатолій Савицький керує вдруге. Торік, каже чоловік, трамвай курсував без пасажирів.
Кондуктор Тетяна Федченко каже, що задоволена трамваєм і сподівається, що люди будуть задоволені їхньою роботою та обслуговуванням.
Окрім зовнішньої ілюмінації, в салоні трамваю лунає різдвяно-новорічна музика.
"Мені ця ідея дуже подобається, у такому трамваї їду вперше. Насправді, дуже приємно бачити на зупинці людей, які усміхаються, бачучи цей трамвайчик. Всі мають дуже класний настрій зранку", – зазначила пасажирка трамвая.
У Житомирі їздить новорічний трамвай. Фото: Суспільне
У Києві їздить "теплий" трамвай
У Києві помітили цікавий трамвай. У транспорті було дуже холодно, проте там висіли гірлянди для новорічного настрою.
Гірлянди помітили у 15-му трамваї (вул. Старовокзальна – проспект Відрадний). Можливо, новорічні прикраси там для того, щоб люди менше звертали увагу на холод всередині.
Раніше ми писали:
- Фото дня. У Києві серед грудня зацвіли дерева
- Фото дня. У Києві біля метро помітили величезні танки