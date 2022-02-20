Гаубиці та протитанкова зброя. На Донбас заходить військова техніка РФ

На Донбасі загострюється ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні
На територію окупованого Донбасу продовжує прибувати військова техніка із РФ. ОБСЄ зафіксувала 136 одиниць важкої військової техніки. Проте спостерігачів туди не пускають, щоб вони не побачили, скільки ворожої техніки є насправді та скільки продовжує прибувати.
Про це повідомив кореспондент "Сьогодні", який зараз перебуває у Сєвєродонецьку.
Серед військової техніки, яку помітили спостерігачі, були гаубиці, самохідні артилерійські установки та протитанкове озброєння.
Порівняно з минулою добою сьогодні вранці ситуація у Сєвєродонецьку трохи стабілізувалася, було 10 обстрілів, більшість із важкого озброєння. На щастя, втрат та поранених немає.
Тим часом КПВВ "Щастя" на Донбасі закрили з 8:00 20 лютого через постійні обстріли.
Загострення на Донбасі
- 18 лютого влада так званих республік "ЛДНР" оголосила про евакуацію жителів регіону до російських міст. Планується, що нібито буде вивезено близько 700 тисяч людей.
- На російській території поблизу пункту пропуску Мар'їнка, неподалік кордону з "ДНР", стоять десятки танків.
- У Міноборони припускають, що посилена військова ескалація може розпочатися найближчими днями. Це пов'язано зі святом, яке відзначають у Росії – Днем захисника вітчизни, 23 лютого.
- За даними української розвідки, до Донецька вже прибули "вагнерівці", які разом із російськими спецслужбами планують провести серію терористичних актів. Зокрема, вони підірвуть житлові будинки, щоби звинуватити в цьому Україну.
- Російські окупанти знову почали розповсюджувати інформацію про те, що Донбас нібито обстрілюють українські військові. Але насправді це все є фейком.