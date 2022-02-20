Гаубиці та протитанкова зброя. На Донбас заходить військова техніка РФ

На Донбасі загострюється ситуація / Фото: Колаж: Сьогодні

На територію окупованого Донбасу продовжує прибувати військова техніка із РФ. ОБСЄ зафіксувала 136 одиниць важкої військової техніки. Проте спостерігачів туди не пускають, щоб вони не побачили, скільки ворожої техніки є насправді та скільки продовжує прибувати.

Про це повідомив кореспондент "Сьогодні", який зараз перебуває у Сєвєродонецьку.

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Серед військової техніки, яку помітили спостерігачі, були гаубиці, самохідні артилерійські установки та протитанкове озброєння.

Порівняно з минулою добою сьогодні вранці ситуація у Сєвєродонецьку трохи стабілізувалася, було 10 обстрілів, більшість із важкого озброєння. На щастя, втрат та поранених немає.

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Тим часом КПВВ "Щастя" на Донбасі закрили з 8:00 20 лютого через постійні обстріли.

Загострення на Донбасі