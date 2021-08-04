Мільйонний хабар. Главі Харківської облради Артуру Товмасяну вручили підозру

Чиновник зі своїм заступником вимагали гроші за те, що залишать на посаді главу обласного комунального підприємства

Артур Товмасян став підозрюваним. Колаж "Сьогодні"

НАБУ повідомило про підозру голові Харківської обласної ради Артуру Товмасяну в отриманні хабара. "Слуга народу" скликає позачергове засідання фракції в облраді і ініціює позачергове засідання облради.

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в Facebook.

Він зазначив, що засідання ініціювали на 16:00 4 серпня.

"На розгляді питання про виключення Товмасяна зі складу фракції "Слуга народу", а також ініціювати позачергову сесію Харківської обласної ради", – написав Семенуха.

У чому підозрюють Товмасяна?

За даними журналіста Юрія Бутусова, НАБУ отримало "докази причетності Товмасяна до організації вимагання хабарів у керівників державних підприємств Харківської області".

До чиновника прийшли працівники НАБУ. Фото: НАБУ

Бутусов уточнив, що чиновник нібито створив злочинне угрупування спільно з главою фракції ОПЗЖ в Харківській облраді Андрієм Малишом.

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"Під час обшуку Товмасян викинув у вікно обидва своїх телефони, але це не допомогло "слузі народу" приховати свої контакти", – написав він.

У пресслужбі НАБУ уточнили, що главу Харківської облради підозрюють в отриманні 1,05 млн гривень хабара. Чиновник з заступником вимагали гроші за те, щоб залишити на посаді керівника обласного комунального підприємства.

Нагадаємо, заступник голови Харківської облради Андрій Малиш вийшов із СІЗО під заставу в розмірі 4,7 мільйона гривень.

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