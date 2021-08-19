Главу Харківської облради звільнили – хто стане його наступником

"За" звільнення проголосували 88 депутатів / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 19 серпня, в Харкові депутати облради на позачерговому засіданні проголосували за звільнення Артура Товмасяна з посади голови.

Про це повідомляє місцеве видання РЕДПОСТ.

Облрада звільнила Товмасяна

Виявилося, що сам Товмасян подав заяву про складання повноважень, а засідання облради почалося з розгляду питання про звільнення.

Фото: Анна Бровко, "Сьогодні"

Облрада підтримала звільнення голови Артура Товмасян. "За" проголосували 88 депутатів.

Фото: Анна Бровко / "Сьогодні"

Чому пішов Товмасян і хто його замінить на посту?

Піти з посади Артур Товмасян вирішив після скандалу з хабаром. Його – разом з двома спільниками – підозрюють у вимаганні грошей у директора одного з підлеглих облраді комунальних підприємств. Йдеться про 1 млн і 50 тис гривень.

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Таку суму, кажуть в НАБУ, у чоловіка зажадали, щоб той залишився на посаді. І гроші, мовляв, призначалися саме Товмасяну.

Після оголошення про підозру 4 серпня Артура Товмасяна виключили з фракції "Слуга народу". Обраний судом запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 мільйони гривень – він уже сплатив.

Сам Товмасян заявляє про невинність. Заявив, що своє ім'я буде захищати в суді, а не прикриватися посадами і політичної приналежностю. Втім повноваження депутата облради за власною ініціативою поки не припиняє.

А тим часом, в Харківській обласній раді вибирають нову голову. Зараз йде таємне голосування. Кандидатура на крісло голови обласної ради одна. Це Тетяна Єгорова-Луценко.

Фото: KharkivToday

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