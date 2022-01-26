Голову затиснуло у двері. Під Одесою у страшній ДТП загинула дівчина (фото)

На Одещині в ДТП померла дівчина. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 26 січня, в Одеській області на трасі Вилкове – Приморське сталася страшна ДТП, внаслідок якого перекинувся автомобіль та загинула молода дівчина

Про це повідомили у Telegram-каналі "Одеса INFO".

Реклама

Деталі трагедії

Вранці 26 січня 40-річний водій HONDA Accord був у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням, тому він злетів у кювет.

Чоловік зміг вибратися з перевернутого автомобіля самостійно і він практично не постраждав. У нього поріз на руці та переохолодження.

Але 27-річна пасажирка померла від отриманих травм на місці. Її голову затиснуло під аркою дверей машини. Як з'ясувалося, дівчина не була пристебнута ременем безпеки.

Реклама

Страшна ДТП на Одещині. Фото: Telegram-канал "Одеса INFO"

У Дніпрі до маршрутки з пасажирами влетіла фура – є жертва

У середу, 26 січня, у Дніпрі зіткнулися фура Volvo та маршрутка №37. Внаслідок аварії постраждав пасажир громадського транспорту.

Реклама

Вранці 26 січня обидва транспортні засоби рухалися вулицею Курсантською. Як розповів водій маршрутки, він рухався у крайній правій смузі з пасажирами у салоні.