Голі танці в нічному клубі Кирилівки не оцінили поліцейські. Копи взялися за справу

У поліції готуються відкрити справу за фактом хуліганства. Колаж "Сьогодні"

У курортній Кирилівці Запорізької області поліцейські відреагували на оголені танці в одному з нічних клубів. Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Про це повідомлили в Мелітопольському управлінні поліції, пише mv.org.ua.

Правоохоронці встановили, що розпусний конкурс провели ще 16-17 липня, проте заяв і повідомлень не надходило аж до 12 серпня. Про інцидент дізналися, коли відео вже стало вірусним у Мережі.

Зараз поліцейські проводять роботу з працівниками розважального закладу щодо коректної поведінки відпочивальників. Порушення кваліфікували як хуліганство, скоро цю інформацію внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Що сталося?

В одному з нічних клубів відвідувачі занадто буквально зрозуміли конкурс на найбільш сексуальний танець і влаштували на танцполі ледь не оргію. І все заради призу – пляшки горілки.

На відео видно, що учасники роздягалися догола і імітували статевий акт на очах у інших відпочивальників.

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