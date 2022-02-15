Готувала вибухи на Донбасі: СБУ впіймала російську агентку (фото)

Служба безпеки України викрила російську агентку. Фото: колаж "Сьогодні"

На Луганщині співробітники СБУ затримали російську розвідницю. Жінка збирала розвіддані для скоєння ворожих атак із використанням вибухівки проти підрозділів СБУ на Донбасі.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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За даними слідства, затримано місцеву жительку, яка у квітні 2021 року була завербована громадянином РФ – представником розвідки незаконних збройних формувань.

За завданням свого куратора агентка збирала відомості про адмінбудівлі, автотранспорт, а також особисті дані співробітників СБУ на території Луганської області. Отриману інформацію зловмисниця передавала через закриті канали зв'язку.

Зрештою розвідницю затримали та повідомили їй про підозру. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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СБУ затримала розвідницю. Фото: пресслужба СБУ

Працював на замовлення Кремля: в Україні затримали російського агітатора

СБУ викрила громадянина України, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у ЗМІ та Мережі. Також чоловік організовував акції за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів. Таким чином його дії мали розхитати внутрішньополітичну обстановку в нашій країні й створити "потрібну інформаційну картинку" для РФ.

Як стало відомо, чоловік позиціонував себе як "журналіста" та "лідера думок" і співпрацював із представниками РФ. Інструкції зловмисник отримував електронними каналами зв’язку, а оплату – через заборонені електронні гаманці. Так званий журналіст регулярно звітував перед своїми кураторами через спеціально створений телеграм-канал.

Спочатку чоловік отримував вказівки нав'язувати прокремлівський погляд на події в Україні, маніпулювати громадською думкою, насамперед напередодні важливих міжнародних зустрічей з країнами-партнерами.

Зокрема, він неодноразово виступав в ефірі російських та українських телеканалів, які тепер перебувають під санкціями, і просував ідею про нібито перебування України під зовнішнім управлінням, відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

Ті самі меседжі він проштовхував через рейтингові телеграм-канали, на що йому окремо виділяли гроші.

Крім того, зловмисник регулярно виїжджав за кордон для особистих зустрічей з російськими кураторами. З ними він обговорював деталі "інформкампаній" та отримував готівку для фінансування злочинних акцій.

Надалі куратори зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати фейкові проплачені протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які імітували соціальне невдоволення чинною владою.

Останнім завданням чоловіка було розпочати збір підписів за імпічмент чинного президента Володимира Зеленського. Зловмисник погодився за гроші підробити понад мільйон підписів нібито від імені українців.

Зрештою співробітники СБУ затримали зловмисника та повідомили йому про підозру.

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