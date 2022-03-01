Готують 70 місць на цвинтарі. В Охтирці досі розбирають завали у військовій частині – фото

В Охтирці розбирають завали військової частини / Фото: Колаж: Сьогодні

В Охтирці Сумської області продовжують розбирати завали на військовій частині, яку 26 лютого обстріляли російські окупанти. За попередньою інформацією, кількість загиблих може бути близько 70 – усі тіла жертв ще не знайшли.

Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

"Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Зараз готують місця на цвинтарі – під 70 померлих українських бійців. Дані наших 200-х готуємо", – написав він.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Живицький наголосив, що окупанти теж отримують по заслугі – тіл військових РФ у місті дуже багато. Їх забирають працівники "Червоного Хреста".

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Що окупанти творили в Охтирці

За попередньою інформацією, усього на військову частину в Охтирці окупанти скинули три вакуумні бомби, фахівці виявили на місці їхні залишки. Вони заборонені Женевською конвенцією.

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Крім того, військові РФ підірвали нафтобазу, почалася масштабна пожежа.

"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову було скинуто вакуумну бомбу, на склад нафтового наливу, підірвано ємності з нафтою", – повідомив мер міста Павло Кузьменко.