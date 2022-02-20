Грабують лише евакуйованих? У Мережі обговорюють мародерство на Донбасі

На Донбасі грабують квартири / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі помітили випадки мародерства. Пограбували не менш ніж 100 квартир тих людей, які були евакуйовані в Росію.

Про це в Telegram повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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"На окупованих територіях розпочалося масове пограбування квартир та будинків тих нещасних українців, яких силою змусили евакуюватися. Бідні люди" , – прокоментував Геращенко.

У соцмережах висловили припущення, що мародери могли "бомбити" квартири не навмання, а цілеспрямовано, використовуючи списки евакуйованих.

"У Донецьку та Макіївці розграбували понад 100 квартир евакуйованих громадян", – пишуть у Telegram.

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Евакуація

У п'ятницю, 18 лютого, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про масову евакуацію жителів ОРДЛО в Росію.

"Сьогодні, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. За домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця приймання та розміщення наших громадян. Евакуйовані будуть забезпечені всім необхідним. Для швидкого переходу на пунктах пропуску створено всі умови", – повідомив Пушилін.

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Він додав, що керівникам підприємств та установ слід організувати виїзд сімей співробітників, а штабам територіальної оборони – забезпечити транспорт для евакуації мирного населення.

Слідом за Пушиліним ватажок т. зв. "ЛНР" Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

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