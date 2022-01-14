Грім, блискавка та шквальний вітер. Рівне накрила негода (відео)

У Рівному погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"
У п'ятницю, 14 січня, Рівне атакувала погана погода.У місті, незважаючи на зиму, почалися блискавка та грім.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Рівно накрила негода
Незважаючи на зимову пору, у Рівному 14 січня була блискавка та грім. Крім того, розпочався град, який швидко закінчився.
Після граду пішов сніг з дощем і місто накрило хмарами.
Також на вулиці можна спостерігати сильний вітер, через який коливаються електродроти.
"Вітер настільки потужний, що чутно сигналізацію автомобілів", – повідомляють очевидці.
Україну різко атакує негода
В Україні 14 та 15 січня синоптики прогнозують погані погодні умови. Так, на території нашої країни очікується шквальний вітер.
14-15 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а на дорогах, крім півдня, буде ожеледиця і І рівень небезпеки – жовтий.
Крім того, 14 січня вдень у нашій країні, крім південної частини, очікуються пориви вітру 25-27 м/с та ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.
Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.
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