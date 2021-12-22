Загрожує 10 років в'язниці: на Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з "сюрпризом" (фото)

У піці виявили наркотики, які чоловік хотів передати підсудному/Колаж: "Сьогодні"

У Полтавській області 21-річний житель Кременчука прийшов до місцевого суду з піцою та наркотиками. За це чоловіку загрожує суворе покарання.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

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Деталі

На вході до приміщення суду чоловіка зупинили охоронці. Він підозріло поводив себе та нервував. Під час огляду речей чоловіка в піці виявили замаскований згорток із зеленою речовиною, яка схожа на наркотики. До суду викликали слідчо-оперативну групу.

Навіщо приніс наркотики?

Як з'ясувалося, 21-річний кременчуківець мав намір передати наркотики підсудному.

"Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, проведено невідкладні слідчі дії, в ході яких вилучено наркотичні речовини та інші речові докази, що вказують на причетність 21-річного чоловіка до вчинення кримінального правопорушення. Фігурант раніше мав проблеми із законом та неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим поліції чоловікові повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід — домашній арешт", — зазначив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Кременчуцького райуправління Андрій Власенко.

Подальші дії правоохоронців

За цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці, а також конфіскація майна.

Раніше чоловік мав пооблеми із законом/Фото: ГУНП у Полтавській області

Нещодавні злочини, пов'язані з наркотиками

На Харківщині затримали поліцейського Чугуївського райуправління, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора. Крім того, чоловік контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали під час повернення до слідчого ізолятора.