Групи розвідки та сім бригад силовиків: як Харків готується до можливого вторгнення РФ

У Харкові на тлі російської агресії посилили заходи безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області у посиленому режимі працює антитерористичний центр через російську агресію. Крім цього, у місті створили два пояси оборони.

Про це заявив начальник управління СБУ в Харківській області Роман Дудін, передає РБК-Україна.

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Сім бригад силовиків

Наразі в регіоні створено сім бригад силовиків.

"Третій полк спеціального призначення проводив висадку в Ізюмі, Куп'янську. Посилилася складова ППО, фактично на сьогодні сформовано військове керівництво, зроблено мінування потенційних підходів, повний комплекс заходів" , – сказав Дудін.

Групи розвідки

"У місті працюють групи спецпризначення військової розвідки. Дуже непогано працюють. Сформовано два пояси оборони Харкова з військових. І 17 000 залишаються на сам Харків для наведення порядку", – сказав представник СБУ.

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Він додав, що групи військової розвідки працюють для виявлення випадків військового вторгнення чи агресії.

Дудін додав, що у Харкові фіксують провокації та спроби дестабілізації ситуації. Зокрема, у ніч з 21 на 22 лютого було припинено спробу підпалу кількох храмів.

Росіяни хотіли підпалити церкви у Харкові

СБУ перехопила телефонну розмову із замовником із РФ про підготовку терактів у Харкові. У місті мали підпалити церкви УПЦ (МП). Про це повідомила речниця СБУ в області Лілія Домашенко.

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"Підтверджую факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у місті Харкові, а саме: підпал 4 церков Московського патріархату ", – наголосила Лілія Домашенко.

Правоохоронці вже встановили тих, хто мав здійснити теракти.

"Представники церков УПЦ МП попереджені про наміри терористів" , – додала Лілія Домашенко.

Запис розмови з'явився у Мережі. Чоловіки обговорювали деталі підпалу. Зловмисник мав розбити скло, облити бензином будівлі та підпалити їх. За злочин чоловік міг отримати 1 тисячу доларів.

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