Густий дим та евакуація людей: у Харкові сталася масштабна пожежа (відео) — оновлено

Нині невідомо, що стало причиною пожежі/Колаж: Сьогодні
У Харкові, де нещодавно п'яний водій Mitsubishi влаштував страшну ДТП, зайнявся дах однієї з будівель.
Про це повідомляє Telegram-канал Труха Харків.
Що відомо
Пожежа сталася на вулиці Культури, 10, поблизу Сумського ринку. На кадрах з відео видно, що пожежа потужна та дуже густий дим. Приблизна площа, яку охопив вогонь, — 500 кв.м. На місці інциденту працюють пожежники та 20 одиниць техніки.
Евакуація людей
Мешканців чотирьох будинків, яким загрожує вогонь, евакуювали. Нині вирішується питання, де вони будуть ночувати.
Процес ліквідації пожежі
Вогонь в основному місці займання ліквідували. Наразі тліє дах. За попередньою інформацією, жертв немає.
У Києві горів торговельний центр
У Києві сталася пожежа у торговельному центрі "Інтервал-Плаза" у Голосіївському районі. Вогонь помітили на даху будівлі на вулиці Велика Васильківська, 143/2. На місці працювала бригада ДСНС.
Жертв та постраждалих у пригоді немає.
"На даху 6-поверхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання електропроводів із подальшим горінням", – пояснили в ДСНС Києва.
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