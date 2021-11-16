Густий дим та евакуація людей: у Харкові сталася масштабна пожежа (відео) — оновлено

Нині невідомо, що стало причиною пожежі/Колаж: Сьогодні

У Харкові, де нещодавно п'яний водій Mitsubishi влаштував страшну ДТП, зайнявся дах однієї з будівель.

Про це повідомляє Telegram-канал Труха Харків.

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Що відомо

Пожежа сталася на вулиці Культури, 10, поблизу Сумського ринку. На кадрах з відео видно, що пожежа потужна та дуже густий дим. Приблизна площа, яку охопив вогонь, — 500 кв.м. На місці інциденту працюють пожежники та 20 одиниць техніки.

Вогонь охопив площу близько 500 км.м/Відео: Telegram-канал Труха Харків

Густий дим поширюється на весь район, де сталося займання/Відео: Telegram-канал Труха Харків

Евакуація людей

Мешканців чотирьох будинків, яким загрожує вогонь, евакуювали. Нині вирішується питання, де вони будуть ночувати.

Процес ліквідації пожежі

Вогонь в основному місці займання ліквідували. Наразі тліє дах. За попередньою інформацією, жертв немає.

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У Києві горів торговельний центр

У Києві сталася пожежа у торговельному центрі "Інтервал-Плаза" у Голосіївському районі. Вогонь помітили на даху будівлі на вулиці Велика Васильківська, 143/2. На місці працювала бригада ДСНС.

Жертв та постраждалих у пригоді немає.

"На даху 6-поверхової адміністративної будівлі сталося коротке замикання електропроводів із подальшим горінням", – пояснили в ДСНС Києва.

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