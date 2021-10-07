Харків потрапив до "помаранчевої зони", але все ще на межі локдауну

Харків у "помаранчевій зоні". Фото: колаж "Сьогодні"
З 10 жовтня Харків переходить до "помаранчевої зони". 18 жовтня показники переглянуть і місто може потрапити в "червону".
Про це заявив віцемер Харкова Андрій Руденко.
Харків на межі локдауну
"З 00:00 10 жовтня Харків – у "помаранчевій зоні". 18 жовтня показники переглядатимемо. Поки "помаранчева зона", ми в "червону" не ввійшли", – сказав Руденко.
Які обмеження діють зараз
З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки . У країні діють нові обмеження :
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше 4 людина за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.