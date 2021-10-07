Харків потрапив до "помаранчевої зони", але все ще на межі локдауну

Харків у "помаранчевій зоні". Фото: колаж "Сьогодні"

З 10 жовтня Харків переходить до "помаранчевої зони". 18 жовтня показники переглянуть і місто може потрапити в "червону".

Про це заявив віцемер Харкова Андрій Руденко.

Реклама

Харків на межі локдауну

"З 00:00 10 жовтня Харків – у "помаранчевій зоні". 18 жовтня показники переглядатимемо. Поки "помаранчева зона", ми в "червону" не ввійшли", – сказав Руденко.

Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила в "жовту зону" епідемічної небезпеки . У країні діють нові обмеження :