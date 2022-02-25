Все у вогні. У Харкові спалахнула база ПММ – Мережі

Харків сьогодні у вогні / Фото: Колаж: Сьогодні
У Харкові вночі ясно, як вдень. Очевидці кажуть, що горить база ПММ біля "Кулиничів".
Про це пише Telegram-канал "Головне. Харків. Політика".
Сьогодні, 25 лютого, по Харківському авіаційному заводу було проведено обстріл касетними ракетами злітної смуги. Поранення отримали троє людей.
Харків знову обстріляли
У Харкові у зв'язку з новими вибухами 25 лютого змінили роботу громадського транспорту – скоротили рух. Також усіх людей закликали ховатися в укриття. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
З метою безпеки мер міста вирішив скоротити рух громадського транспорту. Він також закликав усіх місцевих жителів спуститися в підготовлені метрополітен та інші бомбосховища.
Також Терехов повідомив, що розбито дві теплостанції – наразі займаються їхнім відновленням, щоб у 70 будинках було опалення.
Супермаркети у Харкові працюють у звичайному режимі, але не всі працівники магазинів можуть дістатися до роботи, оскільки живуть в області.
Терехов запевнив, що із хлібом проблем у місті не буде – "Кулиничі" випікають та постачають його до магазинів та супермаркетів.
З інтернетом проблем у Харкові практично немає – лише точково.
Нині сміття не вивозять із міста, але після обстрілу обіцяють зайнятися цим питанням.
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